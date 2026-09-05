Маркетплейсы отбирают трафик у торговых центров, но не заменяют их полностью

Маркетплейсы активно забирают покупательский трафик у торговых центров, но полной замены офлайн-ритейла не произойдет — меняется сама модель потребления. Об этом « Газете.Ru » рассказал эксперт в области электронной коммерции Александр Глуглин.

По его словам, в первую очередь в онлайн уходят товары, которые не обязательно смотреть вживую: здесь маркетплейсы дают огромный ассортимент, возможность сравнить цены и отзывы, а главное — экономию времени. Раньше покупка могла занимать часы, теперь — минуты.

Однако есть категории, где офлайн сохраняет преимущество: мебель, крупная техника, товары, требующие примерки, — вещи, где важны тактильный опыт и консультация продавца. Торговые центры не исчезнут, но их роль изменится: из мест для покупок они превращаются в пространства для развлечений, услуг и впечатлений. За обычной покупкой человек идет на маркетплейс, а в ТЦ — за тем, что невозможно получить из коробки с доставкой.

Главное изменение, по мнению Глуглина, в том, что маркетплейсы заставляют офлайн становиться интереснее. Простого набора магазинов уже недостаточно. У офлайна остается преимущество — физический опыт, эмоции и возможность получить товар сразу.

В перспективе эксперт не разделяет онлайн и офлайн как независимые миры. Покупатель может изучить товар на маркетплейсе, прийти посмотреть в магазин, а затем заказать онлайн — или наоборот. Для бизнеса это означает, что бороться нужно уже не только за место на полке, а за все покупательское путешествие клиента.

Как отметил Глуглин, будущее за гибридными форматами, где онлайн и офлайн взаимодополняют друг друга. Торговые центры уже начинают внедрять цифровые сервисы, а маркетплейсы — открывать пункты выдачи с возможностью примерки. Граница между каналами стирается, и выигрывает тот, кто предлагает клиенту удобный и бесшовный путь. Это требует от ритейлеров новой логистики, интеграции данных и персонализированного подхода.

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