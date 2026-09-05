Дзепка отобралась в финал юниорского Гран-при: две победы на этапах подряд

Российская фигуристка София Дзепка выиграла этап юниорского Гран-при в Бангкоке. Ранее она уверенно забрала первое место на этапе в китайском Сиане.

Дзепка исполнила четверной тулуп, упала с тройного флипа, затем сделала тройной флип — тройной тулуп, тройной лутц — ойлер — тройной сальхов — двойной аксель, тройной лутц, тройной риттбергер.

В сумме спортсменка набрала 205,73 балла, а падение не помешало ей опередить японку Сумику Каназаву (202,79), которой она уступала менее балла после короткой программы. Дзепка должна была лидировать после первого дня соревнований, но с нее сняли балл за задержку перед началом выступления.

После двух побед на этапах россиянка гарантировала себе участие в финале Гран-при, который пройдет в декабре в китайском Чунцине.

Ранее российские фигуристки представили короткие программы на турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup в Токио. После первого дня соревнований Камилла Нелюбова занимает третье место, Александра Трусова — четвертое, Анна Фролова — пятое.