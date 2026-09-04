В электричке Литвы на табло случайно появились сообщения на русском языке

На электронном табло одной из электричек Литвы 4 сентября появились информационные сообщения на русском языке. Инцидент произошел в поезде, следовавшем по маршруту Вильнюс — Марцинконис, сообщает Telegram-канал «Sputnik Литва», пишет газета « Известия ».

На дисплее пассажиры увидели дату и надпись о следующей остановке на русском. Компания LTG Link, входящая в структуру «Литовских железных дорог», извинилась за произошедшее.

В компании объяснили сбой человеческим фактором. На одном из старых составов информационная система была запущена с заводскими настройками, из-за чего сообщения начали отображаться на русском. По правилам LTG Link, пассажирские уведомления должны быть доступны на литовском и английском языках.

Ситуация произошла на фоне дискуссии в Литве о дальнейшем сокращении использования русского языка в государственных учреждениях. Министр культуры Лукас Альсис ранее призвал учитывать интересы национальных меньшинств и украинцев, для части которых русский пока остается более удобным языком общения.

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