Эксперт рассказал, как защитить детей от цифровых мошенников

Мошенники активно нацелились на школьников, выдавая себя за учителей и рассылая фишинговые ссылки. Эксперт по информационной безопасности Виктор Иевлев в беседе с « Лентой.ру » объяснил, что дети хуже распознают цифровые угрозы, чем взрослые, и этим пользуются злоумышленники.

По словам специалиста, подростки еще не обладают достаточной критичностью мышления и не всегда понимают, какими данными не стоит делиться в интернете. Аферисты создают фальшивые магазины и вредоносные приложения, маскируя их под официальные образовательные сервисы, чтобы выманить личную информацию. Также они рассылают ссылки на поддельные страницы «электронного дневника» или расписания, выдавая себя за учителей или одноклассников.

Дополнительную угрозу представляют ИИ-боты и сервисы, в которых дети оставляют персональные данные. Украденная информация затем используется для дипфейков или звонков от имени знакомых с просьбой перевести деньги или назвать код из СМС.

Иевлев рекомендовал родителям обсудить с детьми основы цифровой гигиены: проверять доменные имена ссылок, не публиковать личные данные, не отправлять фото документов и карт. Также стоит объяснить, что даже сообщение от «друга» может быть подделкой. Эксперт подчеркнул, что родителям стоит контролировать установку приложений на устройствах детей и включить двухфакторную аутентификацию в их аккаунтах. Важно научить ребенка не переходить по ссылкам из непроверенных сообщений и при малейшем сомнении проверять информацию у взрослых. Также стоит настроить приватность в социальных сетях и ограничить видимость профиля. Регулярные беседы о безопасности в интернете помогут предотвратить возможные проблемы и сохранить личные данные в безопасности. Родителям важно подавать личный пример цифровой грамотности. Осведомленность и осторожность — главные инструменты защиты от мошенничества в сети.

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