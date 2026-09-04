Объявления с ограничениями по национальности запретили распространять в России

Московский суд запретил распространение трех объявлений на площадке для совместной аренды жилья, в которых жильцы искали соседей исключительно славянской внешности или происхождения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

Нарушения выявила прокуратура. После проверки ведомство обратилось в суд с иском в защиту прав неограниченного круга граждан.

В суде указали, что публикации с ограничениями по расовому или национальному признаку противоречат законодательству. В материалах дела отмечается, что пропаганда превосходства либо неполноценности человека по признаку расы или национальности относится к запрещенной деятельности.

По итогам рассмотрения дела суд постановил удалить три спорные карточки из публичного доступа и запретил их распространение на территории России.

Ранее суд также признал незаконными публикации с требованиями принимать на работу только граждан Узбекистана и Киргизии. Соответствующие интернет-страницы были запрещены к распространению.