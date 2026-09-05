Директор природоохранных программ общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов в беседе с ТАСС спрогнозировал обострение ситуации с нападениями бурых медведей на людей в сентябре и октябре текущего года. По его оценке, текущие инциденты — от Дальнего Востока до Кавказа — свидетельствуют о системном кризисе в сосуществовании человека и дикой природы.

Эксперт пояснил, что в указанный период у косолапых начинается активная нажировка перед зимней спячкой, и голод вынуждает их мигрировать ближе к населенным пунктам. Ситуацию усугубляют лесные пожары и локальный неурожай дикоросов — ягод, орехов и желудей, которые лишают зверей естественной кормовой базы. Это характерно не только для тайги, но и для горных лесов Краснодарского края: в районе Сочи, Красной Поляны и Туапсинского района число выходов хищников к инфраструктуре выросло вдвое.

Пукалов также обратил внимание на рост популяции бурого медведя в России — сейчас она превышает 300 тысяч особей, увеличившись более чем вдвое с 1990-х годов. Однако ключевым фактором риска, по мнению специалиста, остается доступность для животных антропогенных кормов — пищевых отходов на открытых свалках и помойках. Медведи обладают острым обонянием и идут на запах еды, привыкая к легкому источнику питания. Это, как подчеркнул эксперт, ломает естественные поведенческие механизмы, и звери перестают бояться человека, что многократно повышает опасность прямых контактов.

Ранее сообщалось, что рыбак выловил карпа-гиганта и продал его за ₽9 тыс.