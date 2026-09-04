Кикшеринг может ввести штрафы за езду на самокатах без номеров

Сервисы кикшеринга обсуждают возможность введения штрафов за езду на электросамокатах без регистрационных номеров. Об этом Агентству городских новостей « Москва » сообщил руководитель сервиса «Самокаты» в «Яндекс Go» Леонид Ясиновский.

По его словам, некоторые пользователи пытаются заклеивать или снимать номера с арендованных самокатов. Для защиты маркировки компании используют антивандальные пластины и специальные наклейки, а поврежденные номера регулярно заменяют. Речь идет о тысячах самокатов.

Ясиновский отметил, что участники рынка рассматривают возможность установить для самокатов требования, аналогичные автомобильным. В частности, поездки на транспортном средстве без номера предлагается считать нарушением и предусмотреть за это штраф.

Для реализации инициативы, по словам представителя «Яндекс Go», потребуется совместная работа всей отрасли и государственных органов. Предложение уже направлено другим сервисам и сейчас находится на стадии обсуждения.

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