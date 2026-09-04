Лес таит опасный сюрприз: какие грибы в Подмосковье легко перепутать с обычными

Продолжительность грибного сезона напрямую зависит от погодных условий. Об этом «Радио 1» сообщил ведущий специалист кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков.

По словам специалиста, в некоторые годы грибы можно собирать практически до Нового года, тогда как при раннем наступлении холодов сезон завершается уже в сентябре или октябре. После резкого похолодания сохраняются преимущественно виды, способные переносить низкие температуры.

Дьяков подчеркнул, что при сборе необходимо брать только те грибы, в определении которых человек полностью уверен. При малейших сомнениях специалист рекомендует оставить находку в лесу.

На продолжительность сезона влияют прежде всего температура и влажность. Кроме того, выбирать места для сбора следует вдали от промышленных предприятий.

В Московской области с 1 сентября 2026 года действуют новые штрафы за сбор грибов, занесенных в региональную Красную книгу. В регионе охраняется 26 видов. Некоторые из них внешне напоминают распространенные съедобные грибы, поэтому грибникам необходимо внимательно определять найденные виды.