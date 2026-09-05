На выборах в Госдуму-2026 ожидают рекордное число кибератак

На выборах депутатов Госдумы в 2026 году может быть зафиксировано рекордное число кибератак на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом « Известиям » сообщил председатель ТИК ДЭГ Олег Артамонов.

По его оценке, из-за значимости выборов ожидается рост числа крупных атак по сравнению с прошлой осенью. Речь идет в том числе о действиях профессиональных группировок и возможном участии иностранных спецслужб. При этом ущерба работе платформы, по мнению Артамонова, допустить не удастся.

Основной всплеск хакерской активности традиционно прогнозируется на первый день голосования — 18 сентября. Перед выборами, 9–10 сентября, пройдет общероссийское тестирование федеральной платформы ДЭГ. В нем примут участие все 32 региона, где запланировано электронное голосование. Москва ранее провела отдельную проверку.

Артамонов также заявил о технической готовности системы к работе во всех регионах. При этом важную роль будет играть готовность избирательных комиссий на местах.

Выборы в Госдуму пройдут 18–20 сентября. Будут избраны 450 депутатов. Одновременно в 39 регионах состоятся выборы в законодательные органы, а в восьми субъектах — прямые выборы губернаторов.

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