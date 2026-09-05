Гидрометцентр назвал лето 2026 года самым теплым в России за всю историю

Гидрометцентр России официально объявил лето 2026 года самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений в стране. Согласно данным, опубликованным на сайте ведомства, рекордные температуры были зарегистрированы преимущественно в регионах Урала и Сибири.

Синоптики уточнили, что на Дальнем Востоке и в европейской части России температурный режим в целом соответствовал климатической норме и не демонстрировал существенных отклонений. Самым жарким месяцем минувшего сезона стал июль, который занял первую строчку в рейтинге температурных аномалий. Второе место досталось июню, который также показал высокие значения. Август, хотя и вошел в десятку самых теплых за всю историю наблюдений, на большей части территории страны прошел без ярко выраженных экстремумов.

В глобальном масштабе средняя температура летних месяцев в Северном полушарии достигла рекордных значений, сравнявшись с показателями 2024 года. Аномальная жара охватила не только Россию, но и обширные территории Канады, США, стран Европы, Северной Африки и Центральной Азии. В указанных регионах отклонения от среднемноголетних температурных норм достигали 2–4 градусов Цельсия. Метеорологи связывают столь масштабное потепление с глобальными климатическими изменениями и продолжающимся воздействием парниковых газов на атмосферную циркуляцию.

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