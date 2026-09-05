Боль в спине и онемение рук: к чему приводит неправильное ношение рюкзака

Врач Ольга Уланкина в интервью RT предостерегла от привычки носить рюкзак на одном плече, назвав это категорически недопустимым для здоровья. Специалист подчеркнула, что систематическое нарушение правил ношения тяжелой сумки или портфеля может привести к серьезным последствиям для опорно-двигательного аппарата и нервной системы.

По словам врача, родителям следует регулярно проверять содержимое школьного портфеля и удалять из него все лишнее, чтобы снизить нагрузку на позвоночник ребенка. Если ребенок жалуется на боль в спине или шее, начинает сутулиться или быстро устает по дороге в школу, Уланкина рекомендовала незамедлительно показать его педиатру или ортопеду для своевременной диагностики.

Специалист пояснила, что постоянное ношение тяжелого груза на одном плече провоцирует перекос позвоночника, мышечный дисбаланс и нарушение осанки. Среди наиболее частых последствий врач назвала быструю утомляемость, хронические боли в спине, шее и плечевом поясе, а также онемение рук, вызванное передавливанием сосудов и нервных окончаний лямками рюкзака. Особенно опасны такие нагрузки в детском и подростковом возрасте, когда скелет еще формируется, а неправильная привычка может закрепиться на долгие годы, приводя к сколиозу и другим нарушениям.

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