Синоптики спрогнозировали до +19 градусов и грозу в Подмосковье 5 сентября

Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на субботу, 5 сентября, для Москвы и Московской области. По данным синоптиков, в столичном регионе ожидается облачная погода с осадками в виде дождя — местами сильного — и грозами в отдельных районах.

В ведомстве уточнили температурные показатели. В Москве дневные температуры составят от +16 до +18 градусов по Цельсию. С наступлением ночи столбики термометров опустятся до +10 градусов. В Подмосковье температурный диапазон окажется шире: днем воздух прогреется от +14 до +19 градусов, а ночью может похолодать до +7 градусов.

Синоптики также сообщили о ветровом режиме. Ожидается юго-западный ветер с переходом на западный, скорость которого будет колебаться в пределах 6–11 метров в секунду. Порывы могут усиливаться во время грозовой активности. Что касается атмосферного давления, то, по прогнозам метеорологов, оно установится на низких для сентября отметках — 733–736 миллиметров ртутного столба.

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