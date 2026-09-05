Турпоток из России во Вьетнам в 2026 году может достичь рекордных 1,5 млн человек

Число российских туристов, посетивших Вьетнам в 2026 году, может достичь рекордных 1,5 млн человек. Такой прогноз РИА Новости на полях Восточного экономического форума озвучил директор департамента Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

По его оценке, показатель станет максимальным за всю историю туристических поездок россиян во Вьетнам. Для сравнения, в 2018–2019 годах турпоток составлял около 700–800 тыс. человек.

Рост числа поездок связывают с наличием прямого авиасообщения и расширением возможностей для оплаты товаров и услуг. В частности, во Вьетнаме в отдельных местах принимаются карты «Мир», а также доступны платежи по QR-кодам.

Кондратьев отметил, что Вьетнам в 2026 году привлекает значительную часть туристов, которые потенциально могли бы выбрать Таиланд. По данным за первое полугодие, во Вьетнам уже направились почти 900 тыс. россиян. Для сравнения, в прошлом году Таиланд посетили около 2,3–2,4 млн туристов из России.

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