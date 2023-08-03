С историей домонгольской эпохи можно будет соприкоснуться на выставке в Коломне

В библиотеке им. И.И. Лажечникова в сентябре откроется уникальная выставка «Повседневная жизнь горожан XIII-XIX вв. посада г. Коломны по материалам раскопок 2022 года». Об этом сообщает пресс-служба администрации Городского округа Коломна.

На экспозиции представят около 200 предметов старины. Их нашли при раскопках в 2022 году на месте сгоревшего дома на Москворецкой улице.

Среди экспонатов на стендах выставят резное деревянное веретено, иглу из кости, которой плели рыболовные сети, томар — костяной наконечник стрелы для охоты на пушного зверя и даже древнюю кожаную туфлю.

Все это, а также другие артефакты нашли в трехметровом слое земли на месте старого поселения. В раскопках участвовали сотрудники Археологического центра Коломны и студенты Государственного социально-гуманитарного университета.

С помощью этих находок на выставке гости смогут узнать больше о жизни и быте коломенцев в разные времена. Разброс периода велик - начиная с далекого с XIII века, еще до монгольского нашествия на Русь, и оканчивая концом XIX века, периода заката Российской империи.

«Не каждая выставка может похвастаться таким количеством кожаных изделий, которые будут представлены у нас, – рассказывает автор проекта, магистрантка исторического факультета ГСГУ, младший научный сотрудник Коломенского археологического центра Виолетта Гусева. – К примеру, мы покажем кожаную туфлю и сапог XVII века, кожаные ножны, браслеты. Интереснейшая вещь, заинтересовавшая даже ступинских реконструкторов, – кусок ткани размером больше полуметра».

Точная дата открытия выставки станет известна после завершения реставрационных работ.