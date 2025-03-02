С Ивлеевой взыскали более 7 млн руб. за аренду обанкротившегося бара «Капельница»

С блогера Анастасии Ивлеева и ее бизнес-партнеров взыскали более 7 млн руб. за аренду признанного банкротом бара «Капельница», сообщил телеграм-канал Mash.

По информации источника, с 2021 года Ивлеева пыталась развивать ресторанный бизнес, который, как позже выяснилось, не смог привлечь достаточное количество клиентов и принести прибыль. Спустя два года, осознав неудачу, она и ее партнер Дмитрий Аникин приняли решение закрыть компанию и переключились на другие проекты.

Напомним, ранее бывший управляющий продакшн-компании Ивлеевой Александр Мокров уже отсудил у бара 15,8 млн руб. Но недавно возникла новая неприятность — компания «Депо» также подала суд на Ивлееву и ее партнеров с требованием о взыскании задолженности по аренде.

Суд оказался на стороне истца, и теперь Ивлеева, Аникин и их помощник Чермен Черчесов должны выплатить 7,3 млн руб.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что Настя Ивлеева после нескольких неудачных попыток смогла продать свой дом в Московской области за 120 млн руб.