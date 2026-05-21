10 микроскопов для проведения операций получили больницы Подмосковья с начала года

С начала текущего года 10 больниц региона получили современные операционные микроскопы. Общая стоимость оборудования достигла почти 126 млн руб. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Новейшие оптические системы поступили в ряд медучреждений Подмосковья, среди которых Раменская, Зарайская, Люберецкая, Рузская, Подольская, Химкинская, Балашихинская больницы. Такое оснащение существенно расширяет диагностические и хирургические возможности врачей.

Ключевое преимущество современной техники — четкость визуализации. Во время операции хирург получает детализированное изображение оперируемой области в высоком разрешении. Это позволяет выполнять тончайшие манипуляции с ювелирной точностью, минимизировать травматизацию окружающих тканей и снизить вероятность послеоперационных осложнений. В конечном счете все это напрямую влияет на успех вмешательства и скорость восстановления пациента.

Появление высокотехнологичных микроскопов в подмосковных больницах — прямое следствие реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.