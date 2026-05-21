Сергей Жуков рассказал, как «Руки Вверх!» потеряли мешки с наличными в «Газели» за один день

В лихие 90-е группа «Руки Вверх!» колесила по стране с гастролями и даже не подозревала, что их мешки с деньгами — это всего лишь бумага, которая в одночасье превратится в пыль. Сергей Жуков вспомнил, как после тура из 25 дворцов спорта вся их «Газель» была завалена наличкой, а закончилось все полным крахом. Об этом сообщает Lenta.ru.

Легендарный исполнитель Сергей Жуков рассказал историю про 1998 год. По его словам, коллектив объездил 20-25 огромных площадок. Сборы были бешеными — деньги складывали в черные мешки для мусора и грузили в «Газель». «Едем как кощеи, которые над златом чахнут: вау, столько заработали», — признался артист.

Но идиллия рухнула в один звонок. Кто-то по телефону посоветовал музыкантам срочно менять рубли на валюту. Иначе, предупредили, все их богатство превратится в 100 долларов. Жуков вспоминает, что они, конечно, не послушались — а зря. Грянул дефолт, и мешки с наличными обесценились моментально. Группа потеряла все, что заработала за огромный тур.

