Квас и газировка убивают в жару: эндокринолог Павлова выдала гайд по выживанию

Пьете ледяной квас или сладкую газировку, спасаясь от пекла? Эндокринолог Зухра Павлова называет это главной ошибкой. Такие напитки только усиливают жажду, задерживают жидкость и убивают сосуды. Врач составила четкий гайд: как не превратить жару в ад. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Ледяная газировка, пакетированные соки, квас и тем более алкоголь — зло. Они заставляют организм требовать еще больше воды, создают отеки и бьют по сердечно-сосудистой системе. Что же делать? Пить чистую воду, много. Носите бутылку с собой и делайте пару глотков каждые 15-20 минут, не дожидаясь жажды. Можно добавить лимон или мяту.

С 11 утра до 4 вечера — ни ногой на солнце. Только тень или прохладное помещение. Если выйти нужно — двигайтесь короткими перебежками по теневой стороне. И не забывайте про солнцезащитный крем. Фотостарение и меланома не дремлют.

Гардероб: только натуральные ткани — хлопок, лен, муслин. Синтетика под запретом. Панама или кепка спасут голову от перегрева, а очки с UV-фильтром — сетчатку глаз и заодно от морщин вокруг глаз.

Питание: никакой тяжелой жирной еды. Свежие овощи, зелень, ягоды, нежирная рыба и птица. Организм скажет спасибо, а вы переживете зной без инфаркта и отеков.

