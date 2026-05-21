Ему навсегда 19: как нашли и похоронили красноармейца, пропавшего в 1941 году

Под Наро‑Фоминском, у деревни Устье, похоронили останки красноармейца Ивана Васильевича Комарова. Солдату было всего 19 лет — с августа 1941 года он числился пропавшим без вести.

Найти и идентифицировать бойца удалось поисковикам отряда «Бумеранг ДОСААФ». Как отметил руководитель отряда Федор Пущин, особенно важным стало то, что удалось отыскать родственников солдата: обычно в таком возрасте люди еще не успевают создать семью, и поиски близких бывают крайне затруднительны.

Комаров служил в 151‑й отдельной мотострелковой бригаде 33‑й армии. Это соединение участвовало в тяжелых боях на подступах к Москве осенью 1941 года — история подразделения до сих пор изучена недостаточно полно.

На церемонии погребения присутствовала племянница воина Виктория Быстрова. По ее словам, в семье солдата всегда помнили как «Ванечку»: сохранились воспоминания о его отношениях с младшим братом и бытовые эпизоды из детства. Теперь у родных есть место, куда можно прийти, чтобы почтить память Ивана Васильевича.