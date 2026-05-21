Бородина и Сердюков решили влиться в парфюмерный бизнес

Аромат, который она назвала «состоянием женщины», создавался при личном участии Бородиной. Это вызвало закономерный интерес у поклонников, которые теперь ломают голову над тем, какой же запах будет у духов от известной теледивы.

Сама Ксения не скрывает, что обожает необычные, люксовые ароматы. В числе ее фаворитов — Haute Fragrance Company Delicious Kisses и Ex Nihilo Devil Tender. Вероятно, ее собственный парфюм будет в той же стилистике.

Интересно, что парфюмерный бизнес Бородиной — не сольный проект, а семейное дело. Ее супруг, Николай Сердюков, является генеральным директором компании по продаже косметики и парфюмерии. Фирма была открыта вскоре после их свадьбы, которая состоялась в 2025 году. При этом основной владелец бизнеса — не сама Ксения и не ее муж, а мать телеведущей, Инна Булатовна.

