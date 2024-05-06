Сабантуй масштабно отпразднуют в Подмосковье

Масштабное празднование Сабантуя пройдет в Подмосковье на базе Центрального парка культуры и отдыха в Люберцах. В мероприятии примут участие свыше тридцати тысяч человек, сообщили в Министерстве информационных и социальных коммуникаций Московской области.

Как рассказала руководитель ведомства Екатерина Швелидзе, в рамках фестиваля гости узнают о культуре и традициях тюркских народов, попробуют национальные блюда, примут участие в различных мастер-классах и состязаниях. Также в программе — Мегаквест с призами, выступления творческих коллективов со всей страны, чемпионат области по борьбе на поясах.

«На территории Московской области действует 128 национальных общественных объединений, в том числе 85 национально-культурных автономий и 43 национальные общественные организации. Мы очень ценим такие теплые встречи, которые позволяют оставаться на связи, знакомят наших детей и молодежь с обычаями разных народов и религий и помогают укреплять дружеские межнациональные отношения в регионе», - отметила министр.

Праздник организует Региональная татарская национально-культурная автономия Подмосковья. Как рассказал ее председатель Фарит Мухтасаров, праздник в этом году пройдет под девизом дружбы и сплочения нации. Он добавил, что в 2024-м также отмечается 25-летие создания автономии в регионе.