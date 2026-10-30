Наталья Подольская устроила сыну праздник в стиле «Трансформеров»

Праздник артистка организовала в стиле «Трансформеров». Тематику торжества выбрал сам именинник, и родители полностью поддержали его идею. На кадрах видно, что атмосфера получилась яркой и веселой.

Подольская и 58-летний певец Владимир Пресняков вместе уже много лет. Они познакомились в 2005 году, а поженились в 2010-м. В семье растут двое сыновей. Старший — родился в 2015 году. Младший появился на свет в 2020-м. Родители стараются уделять внимание обоим детям и часто делятся семейными моментами с поклонниками.

Накануне Наталья откровенно рассказывала о трудностях, с которыми столкнулась при рождении детей. Долгое время она не могла забеременеть. Когда беременность все же наступила, все завершилось экстренным кесаревым сечением. После операции Подольская два года привыкала к изменениям во внешности. Она признавалась, что этот период был для нее непростым. Несмотря на пережитое, артистка не исключает, что в семье может появиться третий ребенок.

Ранее певица Наталья Подольская показала редкий снимок с сестрой-близняшкой.