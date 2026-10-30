Сбои в поставках: Росздравнадзор объяснил нехватку крема «Элидел» в аптеках

В российских аптеках на протяжении нескольких месяцев наблюдается острый дефицит незаменимого немецкого крема «Элидел» (действующее вещество — пимекролимус). Препарат фармкомпании Viatris является единственным зарегистрированным в стране негормональным средством местной терапии атопического дерматита легкой и средней степени тяжести, разрешенным к применению у грудных детей с трехмесячного возраста. Исчезновение лекарства совпало с началом отопительного сезона, когда из-за сухости воздуха у детей массово активизируются дерматологические проблемы. Остроту ситуации и возможные пути решения изучило издание MSK1.RU .

В социальных сетях и родительских сообществах нарастает волна тревожных обращений. Матери грудных детей с атопическим дерматитом сообщают об отсутствии «Элидела» в крупнейших аптечных сетях с лета 2026 года. В попытках спасти детей от изнуряющего кожи сухой зуда и воспалений семьи выкупают единичные остатки туб из региональных аптек и просят знакомых ввезти медикамент из зарубежных поездок. Климатический фактор начала отопительного периода резкого обострения симптоматики лишь усугубил социальную напряженность среди родителей.

Прямых генерических аналогов с аналогичным действующим веществом (пимекролимус) на фармрынке РФ на данный момент нет. Аналитики и представители Росздравнадзора отмечают, что перебои связаны с логистическими перестройками и задержками на таможенных терминалах, через которые проходит очередная ввозимая партия. При этом контролирующие ведомства заявляют о присутствии остатков препарата в дистрибьюторских цепях, однако в розничном сегменте большинства городов товар полностью раскуплен.

Врачи-дерматологи и педиатры призывают родителей не впадать в панику и категорически избегать самолечения. При невозможности приобрести оригинальный крем эксперты рекомендуют своевременно обратиться к лечащему врачу для коррекции схемы терапии. В зависимости от возраста ребенка и выраженности симптомов специалисты могут подобрать альтернативные схемы с использованием топических ингибиторов кальциневрина другого типа (таких как такролимус, разрешенный с 2 лет), коротких курсов мягких топических глюкокортикостероидов или усиленной базовой эмолентной защиты.