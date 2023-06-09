Сабантуй в городском округе Дубна станет по-настоящему семейным праздником

В этот период предки татар, башкир и кавказских народностей завершали основные весенне-полевые работы и могли позволить себе небольшой отдых. Во время Сабантуя устраивались танцевальные и певческие конкурсы, турниры по народной борьбе, дегустировались национальные блюда и напитки. В этом году центром фестиваля станет городской округ Дубна. 24 июня наукоград на берегу Волги ждет немало гостей XXI Московского областного фестиваля национальных культур и традиций.

Главный акцент будет сделан на семейных традициях. Подготовлена большая развлекательно-познавательная программа, интересная для разных поколений. Многие задумки пока держатся в секрете. Но организаторы согласились приоткрыть завесу тайны и первым делом рекомендуют гостям посетить Татарское подворье, где воссоздали традиционный уклад жизни этого народа. Посетителей угостят самой знаменитой татарской сладостью — чак-чаком на меду. С концертными номерами в Дубне выступят известные артисты, танцевальные и хоровые коллективы Московской области и Республики Татарстан.