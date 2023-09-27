Саблист их Химок взял золотую медаль в столичном турнире по фехтованию

Очередной яркой победой отметился городской округ Химки. Воспитанник местной спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию стал чемпионом открытого турнира в Москве.

Как рассказали в администрации городского округа Химки, поединки проводились на саблях среди юношей и девушек в возрастной категории до 15 лет.

Саблист Арсений Лазарев одолел более 60 юных фехтовальщиков в группе юношей. Спортсмен одержал уверенную победу в своем виде, поднявшись на высшую ступень пьедестала почета.

«Соревнования, в целом, прошли хорошо. Конечно, были тяжелые бои в которых Арсений проигрывал, но вовремя перестраивал тактику боя и забирал инициативу в свою пользу. Спортсмен результатом остался доволен. Но работу над ошибками все равно проведем», – поделился тренер Максим Ботезату.

Отметим, что спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию сегодня входит в число лучших СШОР региона. По итогам 2022 года она вошла в ТОП-рейтинг спортивных учреждений Московской области с высоким уровнем достижений воспитанников.

За качеством подготовки ребят здесь следят высококлассные тренеры, у детей есть все возможности для эффективных тренировок.

История этой спортшколы насчитывает более сорок лет побед. Здесь готовят детей по всем видам фехтовальной олимпийской программы: рапира, шпага и сабля. Из стен этого учреждения вышло немало победителей и призеров самого высокого уровня, в том числе, Олимпийских игр.

За доступностью спортивного воспитания для детей в Химках тщательно следят в администрации округа. Сегодня ребятам доступно развитие в самых разных видах спорта.