Жена комика Сабурова опубликовала новое фото с ним

Супруга известного стендап-комика Нурлана Сабурова, Диана, порадовала подписчиков новым снимком, пишет Womanhit. Она опубликовала их совместное пляжное фото, сделанное в Дубае. Поклонники пары не заставили себя ждать — в комментариях посыпались комплименты. Многие отметили, как хорошо выглядит пара, несмотря на все жизненные перипетии.

Напомним, что эти перипетии действительно серьезны. В январе 2026 года Сабурова запретили въезжать в Россию в течение 50 лет. Это решение стало полной неожиданностью для комика и его поклонников. Артиста задержали прямо в аэропорту Внуково, когда он возвращался из Дубая. После задержания Нурлан отправился на родину — в Казахстан.

Сейчас комик пытается строить карьеру за границей. Он собирает русскоязычную аудиторию на свои концерты, которые проходят в разных странах.

Ранее Нурлан Сабуров рассказал, что не смог сдать экзамен на знание русского языка в России.