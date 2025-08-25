Сафонов намерен провести полноценный сезон в ПСЖ

Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов намерен остаться в клубе и провести в команде полноценный сезон, сообщает Le Parisien.

ПСЖ готовится расстаться с итальянским вратарем Джанлуиджи Доннаруммой и приобрел Люка Шевалье, которого рассматривает в качестве первого номера. Сафонов намерен побороться с французом за место в воротах.

Россиянин перешел в ПСЖ летом 2024 года. Трансфер из «Краснодара» обошелся парижскому клубу €20 млн.

Издание сообщает, что в раздевалке ПСЖ царит дружеская атмосфера, как «в большой семье». Ранее отмечалось, что Сафонов наладил нормальные взаимоотношения с украинским защитником Ильей Забарным, который перешел в ПСЖ из «Борнмута».