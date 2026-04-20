Банки начнут массово резать лимиты по кредиткам: раскрыты главные риски

Кредитная организация может уменьшить лимит по карте клиента при появлении просрочек, снижении доходов или росте долговой нагрузки, сообщил в интервью РИА Новости эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов. Обычно этот процесс основан на внутренней скоринговой модели банка: чем выше риск заемщика, тем меньше доступный лимит.

«В большинстве скоринговых моделей учитываются: наличие просроченных платежей по кредитной карте, кредитная история, в том числе факты банкротства. Текущая долговая нагрузка (соотношение совокупных расходов по задолженностям и совокупных доходов)», — перечислил он.

Смирнов также отметил, что банк обращает внимание на уровень доходов и активность использования карты.

«Ухудшение одного или нескольких факторов способны спровоцировать ухудшение рейтинга, а значит и уменьшение лимитов по кредитным картам», — предупредил он.

Даже добросовестные клиенты с высоким рейтингом не застрахованы от сокращения лимита. Причинами могут быть ужесточение нормативов достаточности капитала банка или рост доли проблемных кредитов. В последнем случае пересмотру подвергается весь кредитный портфель, включая лимиты по картам, заключил эксперт.

