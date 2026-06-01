В МФЦ Подмосковья пройдут бесплатные консультации по мемориальным услугам

В июне сотрудники Центра мемориальных услуг будут проводить выезды в подмосковные офисы «Мои Документы», бесплатные консультации состоятся в девяти МФЦ. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Так, например, во вторник, 2 июня, мероприятие пройдут в городе Апрелевка Наро-Фоминского округа в МФЦ на улице Августовская, стр. 14, в четверг, 4 июня, - в поселке Нахабино под Красногорском на улице Панфилова, д. 25. Кроме того, консультации проведут в Сергиевом Посаде, Павловском Посаде, Истре, Люберцах, Кашире, Одинцовском и Богородском округе.

Специалисты центра расскажут, как получить услуги в сфере погребения и похоронного дела, оформить пособие на погребение и какие документы для этого необходимы и не только.

