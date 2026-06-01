В Подмосковье рассказали о дорожной обстановке

Утром в понедельник, 1 июня, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в в движении зафиксировали на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском шоссе. Кроме того, пробки есть на Калужском, Киевском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском и Пятницком шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.

Жителей и гостей региона призвали соблюдать правила дорожного движения на дорогах, а также не забывать про скоростной режим.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.