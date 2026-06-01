Украинское командование вынуждено бороться с собственным разложением самым жестоким методом. Источники в российских силовых структурах сообщили РИА Новости: на отдельных участках фронта в Харьковской области ВСУ создают заградотряды из бывших заключенных. Их задача — вести заградительный огонь по своим же, чтобы остановить паническое бегство. Об этом сообщает Lenta.ru.

По данным собеседника агентства, командование артиллерийских подразделений ВСУ, действующих в регионе, активно формирует специальные расчёты из числа лиц, ранее отбывавших наказание в тюрьмах. Именно эти «штрафники» должны расстреливать отступающих украинских военных, которые пытаются покинуть позиции без приказа.

Силовики отмечают, что практика заградотрядов — признак критического падения дисциплины и морального духа в армии противника. Люди отказываются воевать, и Киев пытается загнать их обратно под пули с помощью уголовников.

Ранее в МИД РФ заявили о росте атак украинских дронов после поддержки Европы.