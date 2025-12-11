Сафонов сыграл на ноль, Холанд дожал «Реал», «Арсенал» штампует победы: обзор Лиги чемпионов

«Реал» продолжает падение

В матче с самой яркой в туре вывеской «Реал» проиграл дома «Манчестер Сити» со счетом 1:2. Королевский клуб продолжил падение, дело явно идет к увольнению Хаби Алонсо. В субботу «Реал» проиграл в Ла Лиге «Сельте» (0:2), а начиная с ноября, у мадридцев три победы, три ничьи, три поражения — график для какого-нибудь середняка, а не для гордого испанского гранда.

При этом поначалу все для «Реала» складывалось неплохо. Хозяева атаковали, и на 28-й минуте Родриго, не забивавший в официальных играх с марта, открыл счет. Однако гол словно послужил сигналом для «Сити», который активизировался и еще до перерыва вышел вперед.

Защитник Нико О'Райли сравнял после розыгрыша углового, а затем Эрлинг Холанд заработал и сам же реализовал пенальти. Во втором тайме игра стала была открытой, и у гостей было больше шансов увеличить счет, чем у хозяев его сравнять. Но Тибо Куртуа, чувствуя долю вины за первый гол, совершил несколько эффектных сэйвов.

Сафонов и Забарный впервые сыграли вместе: небо не рухнуло

Матвей Сафонов продолжает пользоваться травмой основного вратаря ПСЖ Люка Шевалье. Российский голкипер сыграл второй матч подряд и вновь не пропустил. В гостевом матче с «Атлетиком» у Сафонова было не так много работы, но справился он с ней безупречно.

Главным героем матча стал его коллега по амплуа Унай Симон. ПСЖ впервые не забил в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов — виной тому блестящая игра вратаря «Атлетика». 0:0.

В матче состоялся знаменательный эпизод. Впервые одновременно в ссоставе ПСЖ оказались россиянин Сафонов и украинский защитник Илья Забарный, вышедший на замену после перерыва. Оба футболиста подчеркивали, что у них в ПСЖ исключительно профессиональные отношения.

Безупречный «Арсенал»

Лидер АПЛ и в Лиге чемпионов выглядит великолепно. «Арсенал» на выезде разгромил «Брюгге» — 3:0.

В середине второго тайма Нони Мадуэке исполнил сольный номер: прошел по флангу, сместился в центр и отличным ударом попал издали. «Канониры», получив преимущество в счете, спокойно контролировали игру, а во втором тайме довели счет до крупного. Мадуэке оформил дубль, еще один мяч добавил Габриэл Мартинелли.

«Арсенал» остается единственной командой, кто выиграл все шесть матчей общего этапа. Лондонцы гарантировали себе место в плей-офф, а для того чтобы начать его с 1/8 финала, им достаточно набрать одно очко в двух оставшихся матчах.

Возвращение «Бенфики» Моуринью

«Бенфика» начала турнир с четырех поражений, но одержала вторую победу кряду и улучшила свои шансы на плей-офф. Команда Жозе Моуринью обыграла «Наполи» Антонио Конте — 2:0.

Хозяева доминировали на протяжении всего матча, и на 20-й минуте Ричард Риос открыл счет. После перерыва он же ассистировал Леандру Баррейру, который пяткой переправил мяч в ворота.

«Все получилось так, как мы и планировали. Ребята отлично сыграли, продемонстрировали боевой дух, сплоченность и интеллект. Мы показали высокий класс и уверенно воспользовались созданными нами свободными зонами. Это великолепная победа позволяет нам продолжать борьбу в этом турнире», — сказал Жозе Моуриньо.

Лиссабонцы остаются в деле, но впереди у них два тяжелых матча — с «Реалом» и «Ювентусом».

Волевые победы «Аякса» и «Копенгагена»

«Карабах» был близок к тому, чтобы сделать важный шаг на пути попадания в плей-офф. В матче с «Аяксом» азербайджанский клуб вел в счете до 79-й минуты — 2:1. Но после того, как Оскар Глух сравнял счет, «Карабах» рассыпался и пропустил еще дважды — 2:4.

Победа «Копенгагена» в гостях над «Вильярреалом» (3:2) формально голевой не является: датчане дважды выходили вперед, но испанцы дважды сравнивали. Развязка наступила на последней минуте: Андреас Корнелиус сыграл на добивании после удара Мохамеда Эльюнусси и вывел свою команду в зону плей-офф.

Другие результаты

Никита Хайкин помог «Буде/Глимт» добыть ничью в Дортмунде — 2:2. «Боруссия» беспрестанно атаковала, и российский голкипер многократно выручал свою команду. Дортумундцы все же дважды выходили вперед после ударов Юлиана Брандта, но на 75-й минуте Йенс-Петтер Хеуге добыл для команды заслуженное очко.

С таким же счетом завершился матч «Байер» — «Ньюкасл». Англичане едва не увезли победу из Леверкузена, но на 88-й минуте Алехандро Гримальдо ворвался в штрафную и точно пробил.

«Ювентус» обыграл дома кипрский «Пафос» (2:0) благодаря голам Уэстона Маккенни и Джонатана Дэвида. Оба мяча были забиты во втором тайме, а до перерыва команды играли на встречных курсах, и у киприотов был хороший шанс открыть счет.