Сафонова назвали одним из лучших игроков матча с «Марселем»

Еще в первом тайме Усман Дембеле оформил дубль. После перерыва отличились вышедшие на замену Ли Кан Ин, Хвича Кварацхелия, а еще один мяч в свои ворота забил защитник «Марселя» Факундо Медина.

Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. Он совершил три сейва, оставив свои ворота сухими.

Целый ряд авторитетных статистических порталов поставили россиянину высокие оценки. Sofascore и Whoscored поставили его на четвертое место среди всех игроков команды, Flashscore — на пятое. Лучшим игроком матча единодушно был признан Дембеле.

В нынешнем сезоне Сафонов провел семь матчей за ПСЖ во всех турнирах, в которых пропустил пять мячей, трижды сыграв на ноль.

