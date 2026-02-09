Сафонова назвали одним из лучших игроков матча с «Марселем»
Голкипер Сафонов признан одним из лучших игроков матча ПСЖ — «Марсель»
Фото: [ФК ПСЖ]
Лидер чемпионата Франции ПСЖ обыграл одного из самых принципиальных соперников — «Марсель» (5:0).
Еще в первом тайме Усман Дембеле оформил дубль. После перерыва отличились вышедшие на замену Ли Кан Ин, Хвича Кварацхелия, а еще один мяч в свои ворота забил защитник «Марселя» Факундо Медина.
Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. Он совершил три сейва, оставив свои ворота сухими.
Целый ряд авторитетных статистических порталов поставили россиянину высокие оценки. Sofascore и Whoscored поставили его на четвертое место среди всех игроков команды, Flashscore — на пятое. Лучшим игроком матча единодушно был признан Дембеле.
В нынешнем сезоне Сафонов провел семь матчей за ПСЖ во всех турнирах, в которых пропустил пять мячей, трижды сыграв на ноль.
