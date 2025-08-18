Сайт НХЛ назвал двух россиян лучшими проспектами «Нью-Джерси»

На первое место эксперты поставили российского защитника Антона Силаева, который был выбран под общим 10-м номером на драфте-2024. Минувший сезон 19-летний хоккеист провел в составе нижегородского «Торпедо», в 63 матчах в КХЛ защитник набрал 12 (2+10) очков. Ожидается, что перебраться за океан Силаев сможет через год, когда истечет срок его контракта с волжанами.

24-летний нападающий Арсений Грицюк занимает второе место в списке лучших проспектов «Нью-Джерси». Форвард, выбранный на драфте-2019, минувший сезон провел за СКА, набрав 44 (17+27) очка в 49 матчах. После вылета армейцев из Кубка Гагарина Грицюк подписал контракт с «Нью-Джерси» и уже в будущем сезоне дебютирует в лиге. Портал DailyFaceOff ставит Грицюка в третье звено с Доусоном Мерсером и Коннором Брауном.

Также будущий сезон проведет в клубе НХЛ «Каролина Харрикейнз» бывший защитник СКА Александр Никишин.