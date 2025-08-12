«Салават Юлаев» расторг контракт с Ливо из-за неприбытия того в клуб

В связи с тем, что канадский форвард Джошуа Ливо не прибыл вовремя в расположение клуба КХЛ «Салават Юлаев», было принято решение о расторжении контракта. Об этом сообщил Иван Ботев, представляющий интересы спортсмена.

Он акцентировал внимание на том, что клуб принял решение прекратить сотрудничество с Джошем, поскольку тот не смог вовремя присоединиться к команде.

В «Салавате Юлаеве» знали о том, что у игрока возникли сложности с оформлением визы и он не сможет приехать раньше, как говорил Ботев.

«У нас была договоренность, поэтому для меня решение уфимского руководства стало неожиданностью», – сказал Ботев в беседе со «Спорт-Экспрессом».

Как сообщил представитель игрока, нападающий разорвал контракт без выплаты компенсации. Агент выразил намерение потребовать от клуба компенсацию в размере половины от суммы, указанной в контракте.

По сведениям, полученным из надёжного источника, канадец должен был заработать 110 миллионов рублей за сезон в рамках двухлетнего соглашения.

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) пока не торопятся разрывать соглашение с форвардом, выступающим за уфимский «Салават Юлаев», до тех пор, пока не будут установлены все факты.

"Ввиду необходимости дополнительного уточнения обстоятельств, в том числе со стороны хоккеиста, лига не изменила контрактный статус игрока", – приводит РИА Новости сообщение лиги.

Добавим, что в минувшем мае канадский форвард Джошуа Ливо был удостоен звания самого ценного игрока регулярного чемпионата КХЛ сезона 2024/2025.