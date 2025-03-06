«Салават Юлаев» заложил комбайны для заливки льда

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» заложил в региональном фонде имеющуюся у него технику, сообщил телеграм-канал Shot.

По информации канала, договор заключен до мая 2025 года — до окончания розыгрыша Кубка Гагарина.

Приводится список заложенного имущества, в котором числятся два ледозаливочных комбайна Olimpia и ледозаливочная машина Zamboni, медиакуб, 10 легковых автомобилей, четыре автобуса и другая техника.

За последний год в уфимском клубе трижды фиксировались задержки по зарплате — в последний раз в феврале 2025 года.

«Салават Юлаев» занимает второе место в Восточной конференции КХЛ и гарантировал себе участие в плей-офф.

Ранее нападающий петербургского СКА Евгений Кузнецов опроверг слухи о том, что он может завершить карьеру.