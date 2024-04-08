Самбистка из Воскресенска выступит на первенстве ЦФО

Юная спортсменка Мария Маринова из г.о. Воскресенск замкнула тройку лидеров на первенстве по самбо Московской области. Его проводили среди юношей и девушек 12-14 лет.

Мероприятие организовала Федерация самбо Московской области в Можайске 5 апреля. Юные спортсмены разных весовых категорий боролись за место в областную сборную для более серьезных соревнований: первенства в ЦФО. Самбистка Мария Маринова из воскресенской школы единоборств поучаствовала в тяжелой весовой категории. Ей удалось достойно представить округ и взять «бронзу».

Жюри по итогу определило лучших участников, сформировав областную сборную для первенства Центрального федерального округа. Третье место обеспечило воскресенке пропуск в списки. Воспитанница тренера Анны Чусовитиной теперь представит Московскую область на грядущих соревнованиях в ЦФО.