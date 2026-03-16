Самбисты со всего Подмосковья съехались в Дубну на турнир «Герои спорта»

В Дубне 14 марта встретились 300 самбистов со всего Подмосковья, Москвы и Тверской области. Повод — традиционный турнир «Герои спорта», который проводят в городе с 1993 года. Соревнования посвящены памяти двух дубненских спортсменов: мастера спорта Дмитрия Михайлова и кандидата в мастера спорта Игоря Андреева.

Хозяева ковра выставили внушительную команду — 70 человек. Цифра - символичная.

«Этот турнир — особенный, он проходит в год 70-летия Дубны. Каждый из дубненцев выходил на ковер и посвящал свою победу городу», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.

Схватки шли в 48 весовых категориях. Самые юные участники боролись по две минуты, старшие выясняли отношения на ковре по четыре минуты. Зрелище вышло жарким.

Дубненская школа самбо в этом году подтвердила высокий уровень: еще один воспитанник выполнил норматив мастера спорта, несколько ребят отобрались на Первенство страны. На домашнем турнире дубненцы завоевали 49 медалей разного достоинства. Цифра красивая и говорящая: традиции живы, героев помнят, а новые растут им на смену.