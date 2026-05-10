Многодетным семьям повысили порог по доходу для пособия

С 22 мая многодетные семьи смогут оформить единое пособие на каждого ребенка в размере 50% регионального прожиточного минимума. Об этом в интервью РИА Новости сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая.

Выплату смогут получать семьи, чей среднедушевой доход превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%. Норма действует с 1 января 2026 года, поэтому те, кто ранее получил отказ, могут рассчитывать на пересмотр решений в проактивном порядке — без дополнительных заявлений .

По словам Буцкой, нововведение охватит 231 тысячу российских семей.

