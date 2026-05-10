«Вы не лишаете себя радостей жизни». Россиянам рассказали, как накопить деньги

Экономист и эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе рассказала в интервью агентству «Прайм» , как наводить порядок в личном бюджете.

После уплаты налогов она советует делить доход на три части: 50% — на обязательные платежи (еда, аренда, ЖКУ), 30% — на развлечения и покупки, 20% — в финансовую «подушку». В крупных городах на необходимое может уходить больше половины зарплаты, но метод остается «хорошим стартом», отметила эксперт.

«Не нужно заводить 100 категорий в Excel, достаточно всего трех цифр. Вы не лишаете себя радостей жизни, поэтому риск "сорваться" и все потратить гораздо ниже», — сказала Гогаладзе.

