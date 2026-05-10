Психиатр объяснил, как отличить расстройство от сложного характера

Резкость, тревожность или замкнутость близкого человека часто списывают на характер. Однако за этим могут скрываться психические расстройства, требующие помощи. Как отличить одно от другого, «Газете.Ru» рассказал психиатр-нарколог клиники «АлкоСпас» Сергей Литков.

Повод для беспокойства — не устойчивые годами черты, а резкая смена поведения. Если человек стал другим: раздражительным, подозрительным, замкнутым — это уже не усталость и не возраст, пояснил врач.

Одно из самых частых состояний, которое ошибочно принимают за «сложный характер», — депрессия. Она проявляется не только слезами, но и холодностью, потерей интереса, усталостью.

«При депрессии человек не обязательно лежит и плачет. Он может быть раздраженным, отстраненным», — отметил Литков.

Тревожное расстройство тоже маскируется под мнительность.

«Когда человек все время ждет плохого, не может расслабиться, жалуется на сердцебиение и внутреннюю дрожь — это уже не черта характера», — добавил врач.

Резкие перепады настроения могут указывать на биполярное расстройство. Особенно если периоды спада сменяются подъемом, снижением потребности во сне, импульсивностью и потерей критичности.

Главное правило: нельзя ставить диагноз по одному симптому. Важны длительность изменений и их влияние на жизнь. Человек со сложным характером способен контролировать поведение. При расстройстве — часто нет.

«Если состояние управляет человеком сильнее, чем он — состоянием, это повод для консультации», — подчеркнул Литков.

Близким не стоит давить фразами «возьми себя в руки». Лучше говорить: «я вижу, что тебе тяжело», «ты сильно изменился». Главное отличие расстройства — оно ухудшает качество жизни. При таких изменениях откладывать помощь не стоит.

