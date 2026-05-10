Средняя зарплата 1,4 млн в Крыму: кому столько платят?

Специалисты шести отраслей в семи российских регионах получали в феврале средние зарплаты более 1 млн рублей. Об этом со ссылкой на данные статистики сообщает РИА Новости .

Лидером стал Крым: дизайнеры узкого профиля зарабатывали в среднем 1,4 млн рублей. Свыше миллиона также платили сотрудникам холдингов в Костромской (1,3 млн), Ярославской (1,2 млн) и Мурманской (1 млн) областях.

В Республике Алтай строители инженерных сооружений получали 1,3 млн, в Санкт-Петербурге работники нефтегазовой сферы — 1,25 млн. В Москве миллионную отметку преодолели производители табачных изделий (1,1 млн) и специалисты по управлению фондами (1,05 млн).

Среднемесячная начисленная зарплата рассчитана до вычета налогов, с учетом премий и доходов всех сотрудников, включая тех, чьи заработки значительно выше средних.

