АТОР зафиксировал рост спроса на Филиппины и Малайзию
В АТОР назвали новые экзотические места отдыха для россиян
Вице-президент АТОР Артур Мурадян назвал перспективные направления для российских туристов.
По его словам, в прошлом году популярность набрала Малайзия. Также вырос спрос на Филиппины, чему способствовал запуск прямых рейсов с Дальнего Востока.
Отдельно эксперт выделил Занзибар. Остров планирует открыть прямые рейсы в ближайшее время.
Стоимость десятидневного тура на Филиппины или в Малайзию составляет 120–150 тысяч рублей на человека. Поездка в Африку обойдется дороже — 200–220 тысяч рублей.
«Это средневзвешенная цена: можно найти и дешевле, но бывает, разумеется, и сильно дороже», — заключил Мурадян.
Ранее сообщалось о том, что россияне теперь могут лететь в Саудовскую Аравию.