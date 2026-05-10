АТОР зафиксировал рост спроса на Филиппины и Малайзию

По его словам, в прошлом году популярность набрала Малайзия. Также вырос спрос на Филиппины, чему способствовал запуск прямых рейсов с Дальнего Востока.

Отдельно эксперт выделил Занзибар. Остров планирует открыть прямые рейсы в ближайшее время.

Стоимость десятидневного тура на Филиппины или в Малайзию составляет 120–150 тысяч рублей на человека. Поездка в Африку обойдется дороже — 200–220 тысяч рублей.

«Это средневзвешенная цена: можно найти и дешевле, но бывает, разумеется, и сильно дороже», — заключил Мурадян.

Ранее сообщалось о том, что россияне теперь могут лететь в Саудовскую Аравию.