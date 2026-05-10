«Шашлык с риском для лап». Токсичный дым от костра поражает легкие кошек и собак

Дым от костра или мангала опасен для глаз и легких животных из-за токсичных продуктов горения. Об этом «Газете.Ru» сообщила ветеринар, эксперт производителя кормов SUPERPET Наталья Колесникова.

По ее словам, частицы дыма вызывают слезоточивость, травмы роговицы и ожоги глаз, что может ухудшить зрение. Токсины способны проникать в легкие, провоцируя кашель, одышку и раздражение дыхательных путей.

Питомца следует держать от огня на расстоянии 3–5 метров. Помимо отравления дымом, животное рискует получить ожоги от горячего гриля или шампуров. Для отпугивания подойдут запахи перца, горчицы и цитрусовых.

Если питомец контактировал с дымом, нужно следить за его состоянием.

«Дым от костра и мангала – это не просто неприятный запах, а смесь токсичных продуктов горения, которые могут серьезно навредить здоровью питомца. Если после контакта с дымом появились сильный кашель, хрипы, нарушение координации, слюнотечение, рвота или диарея, не медлите, обратитесь к ветеринару», – заключила Колесникова.

