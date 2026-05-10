Лето придет в Москву уже через две недели

Лето наступит в Москве во второй половине мая. Об этом РИА Новости рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Ранее, в четверг, воздух в столице прогрелся до +27,4 градуса — это самый теплый день с начала года.

«Мне кажется, что вторая половина мая будет очень похожей на летнюю погоду», — отметил Шувалов, отвечая на вопрос о начале летнего сезона.

