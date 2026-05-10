Новые молекулы против рака: ученые нашли способ бить точно по опухоли

Сотрудники МГУ и научного центра в Черноголовке получили два фотосенсибилизатора на базе производного порфиразина. Под действием света с длиной волны 708–739 нм (глубоко проникает в ткани) соединения убивают опухолевые клетки, но при этом не вредят здоровым, если освещения нет.

В журнале «Наука» уточняется: химиотерапия поражает все клетки подряд и дает тяжелые побочные эффекты. Фотодинамическая терапия щадит организм — пациенту вводят фотосенсибилизатор, который накапливается именно в раковых клетках, а затем опухоль облучают светом. Однако старые препараты несовершенны: одни слипаются и теряют эффективность, другим нужен свет, плохо проходящий сквозь тело. Новая российская разработка решает эти проблемы.

Молекулы новых соединений стабильны, растворяются в воде, легко проникают в клетки и вырабатывают активные формы кислорода, уничтожающие опухоль, только при облучении. В темноте они безвредны — это делает их безопаснее существующего препарата «Фотолон». По эффективности они не уступают «Фотолону», но лишены его минусов. Как сообщает источник, разработка позволит создать лекарства для фотодинамической терапии труднодоступных опухолей.

«Мы получили соединения, которые поглощают свет в области наибольшей "прозрачности" живых тканей и эффективно образуют активные формы кислорода исключительно при облучении, не нанося вреда клеткам в темноте. Благодаря этому на основе предложенных молекул можно будет разработать новые препараты для фотодинамической терапии сложных опухолей. В дальнейшем мы планируем испытать полученные фотосенсибилизаторы на мышах», — рассказала руководитель проекта Татьяна Дубинина, кандидат химических наук, ведущий научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории биоэлементоорганической химии химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

