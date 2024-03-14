Самых активных участников «Суперлиги Подмосковья» по итогам 2023 года наградили в Мытищах
Фото: [Пресс-служба администрации городского округа Мытищи]
В городском округе Мытищи состоялась церемония награждения победителей проекта «Суперлига Подмосковья» по итогам сезона 2023 года, сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
Известно, что наиболее активными участниками, которые показали наилучшие результаты в формате онлайн тренировок и оффлайн мероприятий, стал тридцать один житель региона. Напоминаем, что всего в рамках проекта в прошлом году состоялось двадцать два мероприятия в двенадцати городских округах Подмосковья: забеги, велозаезды, заплывы на открытой воде.
А всего на сегодняшний день активными участниками спортивного проекта «Суперлига Подмосковья» уже стали около семнадцати тысяч человек, которые в ходе тренировок совместно преодолели почти 10 миллионов километров и выполнили более 840 тысяч заданий.