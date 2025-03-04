«Саня, ты заколебал!»: два олимпийских чемпиона повздорили во время спринта на чемпионате России

Во вторник, 4 марта, в ходе гонки в полуфинале спринта классическим стилем на чемпионате России в Казани произошла стычка между двумя прославленными российскими лыжниками — олимпийским чемпионом Сергеем Устюговым и трехкратным победителем Игр Александром Большуновым.

Во время одного из поворотов Большунов перестроился на лыжню Устюгова и наехал ему на лыжи. За это нарушение Александр получил желтую карточку и не попал в финал спринта.

«Саше я сказал в грубой форме на финише: «Саня, ты заколебал, ну сколько можно? Ну почему со мной? Все время. Это не первый случай, и я все время об этом говорил. Тут все было на эмоциях, я махнул палкой на него, этого делать не стоило, увижу его, извинюсь», — сказал Устюгов после гонки журналистам.

Он признался, что у него «кипело» от того, что у Большунова уже есть медали чемпионата России, а у него нет. В итоге в финале спринта Устюгов опередил Владислава Осипова и Савелия Коростелева и завоевал золото.

Ранее в Российском футбольном союзе рассказали о новом правиле для вратарей, которое вступит в силу со следующего сезона.