В РФС рассказали о новом правиле для вратарей

Сербский специалист пояснил, что со следующего сезона планируются большие изменения в судействе. В частности, вводится «правило восьми секунд» для голкиперов. Если вратарь больше восьми секунд будет удерживать мяч в руках, его команда будет наказана угловым ударом.

Причем последние пять секунд арбитр должен будет отсчитывать рукой, чтоб это было видно и игрокам, и зрителям.

Ранее за удержание мяча вратарем назначался свободный удар. Но, по мнению Мажича, критерии применения этого правила были слишком размыты. Новое правило должно быть более строгим и четким.

Мажич сообщил, что, когда придет официальное письмо от ФИФА, все лиги российского футбола тут же будут оповещены, а РФС начнет готовить арбитров к нововведениям.

Ранее сообщалось, что известный в прошлом футболист Андрей Аршавин получил тренерскую лицензию.