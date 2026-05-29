«Сапоги вместо дворцов»: почему принц Уильям и Кейт Миддлтон заставляют детей гулять под дождем?
RadarOnline: Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают детей на природе
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Принц Уильям и Кейт Миддлтон, которые уже много лет находятся под пристальным вниманием публики, решили не прятать своих детей от обычной жизни. Наоборот, они воспитывают Джорджа, Шарлотту и Луи в духе близости к природе, пишет RadarOnline. И никакая погода им не помеха. Даже когда идет сильный дождь, дети надевают сапоги и выходят на улицу. По крайней мере, так происходит в их коттедже Аделаида в Виндзоре.
За распорядком дня юных наследников следит няня Мария Борралло. Но сами родители сознательно избегают «закрытого королевского пузыря» и излишней формальности. Их цель — вырастить детей обычными британскими ребятами. Кейт Миддлтон убеждена, что активные игры на свежем воздухе формируют у детей устойчивость, уверенность и эмоциональное равновесие.
Экологические взгляды принца Уильяма тоже играют свою роль. Он не раз говорил о важности связи детей с природой. В одном из документальных проектов он даже подчеркнул, что его старший сын Джордж особенно нуждается в активных прогулках.
